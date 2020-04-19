رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 19 أبريل 2020 الموافق 26 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

افتراضيًا.. أساقفة الكنيسة يهنئون الشعب القبطي

الأحد 19/أبريل/2020 - 11:37 ص
الكنيسة القبطية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية،
مونيكا جرجس- تريزة شنودة
طباعة
تحتفل الطوائف المسيحية اليوم؛ بعيد القيامة المجيد، وذلك وفقا للتقويم الشرقي.

ووجه عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، التهنئة للشعب القبطي أون لاين؛ نظرا للظروف الطارئة التى تمر بها البلاد، من انتشار فيروس كورونا المستجدcovid - 19.

فهنأ الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وأبوقرقاص الأقباط عبر صفحته الرسمية.

أما الأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر، فقدم التهنئة للشعب القبطي عبر فيديو له؛ مقدما شرحا لمفهوم ومعنى القيامة.

وفي السياق ذاته يلتقي البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية؛ اليوم مع الأقباط عبر القنوات المسيحية.

وعيد القيامة، هو أعظم الأعياد المسيحية وأكبرها، إذ يستذكر فيه قيامة المسيح من بين الأموات بعد ثلاثة أيام من صلبه وموته كما هو مذكور في العهد الجديد، وفيه ينتهي الصوم الكبير الذي يستمر لمدة أربعين يومًا، كما ينتهي أسبوع الآلام، ويبدأ زمن القيامة المستمر في السنة الطقسية أربعين يومًا حتى عيد العنصرة. شاهد

موضوعات متعلقة

171 وفاة بكورونا والإصابات تتخطى 13 ألف فى إسرائيل

وزير التعليم العالى يكشف موقف الطلاب المتلاعبين بالأبحاث المطلوبة

أسعار الدولار فى البنوك اليوم الأحد 19 - 4 - 2020

الصحة: 19 وفاة.. و188 إصابة جديدة بكورونا

الصور

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

image description

«الحركة الوطنية» يشكل هيئة مكتب أمانة الحزب بالفيوم

الأكثر قراءة

الأعلى للجامعات: إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لفرق النقل

أسعار الدولار فى البنوك اليوم الأحد 19 - 4 - 2020

«الأرصاد» تحذر من تخفيف الملابس والانخداع فى درجات الحرارة

أردوغان يختبئ فى قصره من كورونا.. والمعارضة تؤكد إصابته بالفيروس

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

سر رفض السادات رئاسة النادي الأهلي.. «رغم جمع 3 آلاف توقيع يطالبه بالموافقة»

نجم الساعة

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

الصحة

تقارير علمية تفتح الطريق أمام علاج كورونا

كيف يقتل فيروس كورونا؟

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

«سم العنكبوت» بديلا للمسكنات الأفيونية

منوعات

فورمولا 1: هورنر يتحدث عن إنقاذ الفرق الصغيرة في ظل أزمة كورونا

تقنية جديدة لقياس استجابة النباتات للمؤثرات الخارجية

منظومة إلكترونية جديدة تساعد في التعرف على بعوض الأمراض

توم هانكس يكشف تجربة كورونا: آلام وإعياء.. واستسلام سريع

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود
تجديد حبس متهم بنشر أخبار كاذبة 15 يومًا
د.أحمد الخميسى
القراءة مثل الحب.. تأتى مبكرًا
ماجد حبته
ألمانيا هزمت الوباء.. دعائيًا!
صفاء النجار
الأيام الطويلة لرجل عابر «1»
المزيد

الثقافة

«القومى للمسرح» يبدأ تصوير حلقات «حلوة بلادى»

أونلاين.. «اعرف بلدك» تخصص عدد أبريل لاحتفالات تحرير سيناء

قصور الثقافة: إتاحة كتاب «المِلَلُ والنّحَلُ» أون لاين

إتاحة كتب عن بطولات الجيش المصري عبر بوابة «الثقافة»