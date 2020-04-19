افتراضيًا.. أساقفة الكنيسة يهنئون الشعب القبطي
الأحد 19/أبريل/2020 - 11:37 ص
مونيكا جرجس- تريزة شنودةطباعة
تحتفل الطوائف المسيحية اليوم؛ بعيد القيامة المجيد، وذلك وفقا للتقويم الشرقي.
ووجه عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، التهنئة للشعب القبطي أون لاين؛ نظرا للظروف الطارئة التى تمر بها البلاد، من انتشار فيروس كورونا المستجدcovid - 19.
فهنأ الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وأبوقرقاص الأقباط عبر صفحته الرسمية.
أما الأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر، فقدم التهنئة للشعب القبطي عبر فيديو له؛ مقدما شرحا لمفهوم ومعنى القيامة.
وفي السياق ذاته يلتقي البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية؛ اليوم مع الأقباط عبر القنوات المسيحية.
وعيد القيامة، هو أعظم الأعياد المسيحية وأكبرها، إذ يستذكر فيه قيامة المسيح من بين الأموات بعد ثلاثة أيام من صلبه وموته كما هو مذكور في العهد الجديد، وفيه ينتهي الصوم الكبير الذي يستمر لمدة أربعين يومًا، كما ينتهي أسبوع الآلام، ويبدأ زمن القيامة المستمر في السنة الطقسية أربعين يومًا حتى عيد العنصرة. شاهد
ووجه عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، التهنئة للشعب القبطي أون لاين؛ نظرا للظروف الطارئة التى تمر بها البلاد، من انتشار فيروس كورونا المستجدcovid - 19.
فهنأ الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وأبوقرقاص الأقباط عبر صفحته الرسمية.
أما الأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر، فقدم التهنئة للشعب القبطي عبر فيديو له؛ مقدما شرحا لمفهوم ومعنى القيامة.
وفي السياق ذاته يلتقي البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية؛ اليوم مع الأقباط عبر القنوات المسيحية.
وعيد القيامة، هو أعظم الأعياد المسيحية وأكبرها، إذ يستذكر فيه قيامة المسيح من بين الأموات بعد ثلاثة أيام من صلبه وموته كما هو مذكور في العهد الجديد، وفيه ينتهي الصوم الكبير الذي يستمر لمدة أربعين يومًا، كما ينتهي أسبوع الآلام، ويبدأ زمن القيامة المستمر في السنة الطقسية أربعين يومًا حتى عيد العنصرة. شاهد