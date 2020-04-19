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الأحد 19 أبريل 2020 الموافق 26 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تسليم ثاني طائرة مسيّرة أمريكية عملاقة إلى كوريا الجنوبية

الأحد 19/أبريل/2020 - 11:36 ص
آر كيو4
آر كيو4
أ.ش.أ
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وصلت ثاني طائرة أمريكية مسيرة من طراز جلوبال هوك (آر كيو 4) العملاقة، صباح الأحد، إلى كوريا الجنوبية.

وأوضح السفير الأمريكي لدى كوريا الجنوبية، هاري هاريس، على حسابه على موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي، أنه هنأ فريق التعاون الأمني الكوري- الأمريكي بتسليم طائرة "جلوبال هوك" الأمريكية المسيرة إلى كوريا الجنوبية هذا الأسبوع، وقال: "يوم رائع للقوات الجوية الكورية الجنوبية والتحالف الكوري- الأمريكي".

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن هاريس كشف عن صورة تظهر طائرة "جلوبال هوك" المكتوب عليها "القوات الجوية الكورية الجنوبية"، وحظيرة الطائرات التي رفع فيها العلمان الكوري الجنوبي والأمريكي.

ويقال إنه من المتوقع أن تنقل شركة «نورثروب جرومان» وفريق التسليم التابع للقوات الجوية الكورية الجنوبية طائرتي "جلوبال هوك" الثانية والثالثة إلى كوريا الجنوبية خلال الشهر الجاري، ولم يكشف السفير عن معلومات تفصيلية بما يتعلق برقم الطائرة التي وصلت إلى كوريا الجنوبية، لكن أظهرت الصورة طائرة واحدة.

وسبق أن وصلت أول طائرة جلوبال هوك إلى كوريا الجنوبية، في ديسمبر من العام الماضي، ومن المنتظر أن يتم تسليم الطائرة الرابعة خلال النصف الأول من هذا العام.

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