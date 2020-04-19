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الأحد 19 أبريل 2020 الموافق 26 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غلق الميادين والطرق لمنع التجمعات خلال شم النسيم في الأقصر

الأحد 19/أبريل/2020 - 11:34 ص
الأقصر
الأقصر
هدى الأمير
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اتخذت سلطات محافظة الأقصر، مجموعة من الإجراءات الاستباقية لمنع تجمع المواطنين خلال الاحتفال بعيد شم النسيم، تمثلت في غلق بعد الطرق، والميادين والمتنزهات العامة.

ويجرى غلق طريق كورنيش النيل بدءا من ميدان النوفوتيل، حتى ميدان الملك عبدالله "التجارة سابقا" وأيضا طريق الكورنيش من قاعة المؤتمرات حتى قاعة ليلتي بمنطقة الكرنك، كما سيتم غلق ميدان أبو الحجاج وميدان المحطة وميدان مرحبا، وذلك منذ الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، وحتى السادسة صباح الثلاثاء المقبل، وسيتم رفع أية سيارة متواجدة بالقرب من طريق الكورنيش لمخالفتها القرار الصادر بشأن غلق تلك الطرق وعدم السماح بانتظار السيارات بها.

كما سيتم إغلاق الطرق المؤدية إلى المتنزهات والكورنيش فقط، ولن يتم إغلاق أي طرق أخرى، مشيرا إلى أن الطرق الصحراوية ستظل مفتوحة أمام حركة السيارات في المواعيد المسموحة قبل بدء حظر التجوال والذي يبدأ من الساعة الثامنة من مساء كل يوم وحتى السادسة من صباح اليوم التالي.

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