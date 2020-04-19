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الأحد 19 أبريل 2020 الموافق 26 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

164 إصابة جديدة بكورونا في الكويت خلال الـ24 ساعة

الأحد 19/أبريل/2020 - 11:33 ص
كورونا
كورونا
ياسمين محمود
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 164 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1915.

ودعا الشيخ صباح الأحمد، أمير الكويت، المواطنين العائدين من الخارج للالتزام بالحجر المنزلي، مؤكدًا أنه لن تنجح الدولة في مكافحة كورونا دون الالتزام بالإجراءات الصحية.

وأضاف أمير الكويت، خلال كلمته اليوم حول مستجدات كورونا: "جارٍ التنسيق لتسريع عودة المواطنين الكويتيين من الخارج قبل حلول شهر رمضان".

في نفس السياق، أعلنت وزارة الإعلام الكويتية إطلاق حملة بعنوان "تحقق"، وتستهدف محاربة الشائعات، ونشر التوعية بين أفراد المجتمع الكويتي على نطاق واسع، وسط الظروف الاستثنائية الراهنة المرتبطة بانتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).

وقال رئيس لجنة المبادرات في وزارة الإعلام الكويتية، المهندس عبدالعزيز الجناحي، إن حملة "تحقق" تندرج ضمن جهود وزارة الإعلام الكويتية المستمرة لمكافحة الشائعات والأخبار غير الصحيحة، لافتا إلى أنه تم إطلاق موقع إلكتروني لحملة "تحقق"، يستخدم محركات البحث العالمية؛ لضمان سرعة الوصول إلى المعلومة الصحيحة.

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