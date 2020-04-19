تحرير 168 محضرا مخالفا في حملات تموينية بالمنوفية

كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، عن ضبط مخزن منظفات ومطهرات طبية بناحية سرس الليان لإدارته بدون ترخيص والتحفظ على 4 أطنان كلور وطن حمض الكبرتيك المركز وكمية من المنظفات والمطهرات وتحرير محضر جنح ضد صاحب محل مستلزمات طبية بشبين الكوم، حيث تم التحفظ على 3000 جوانتي و600 عبوه ماء أكسجين مجهول المصدر، وذلك خلال حملات تفتيشية لتشديد الإحكام والرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين.وأسفرت الحملات التموينية، عن تحرير 168 محضرا تموينيا تنوع ما بين 65 محضر مخالفات مخابز و103 محاضر أسواق، وتحرير2 محضر جنح بناحية سرس الليان ضد أصحاب مخابز بلدي للتصرف في أربعة أطنا دقيق بلدي وتحرير محضر جنح ضد صاحب مخزن بناحية سرس الليان لإدارته بدون ترخيص.وجرى التحفظ على 8 أطنان أرز وطن مكرونة، كما تم تحرير محضر ضد صاحب محل مواد غذائية بأشمون والتحفظ على 750 كجم دقيق فاخر مجهول المصدر.