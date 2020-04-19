إتاحة المواصفات القياسية المصرية على المنصة العربية للتنمية الصناعية

أعلن المهندس أشرف عفيفي، رئيس هيئة المواصفات والجودة إتاحة المواصفات القياسية المصرية الخاصة بمنتجات المعدات والمستلزمات الطبية على المنصة التفاعلية لمشاريع المواصفات القياسية العربية الموحدة بالمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، وذلك فى إطار التعاون العربي المشترك لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد وانعكاساته على القطاع الصناعي فى الدول العربية.وأشار عفيفي أن إلى المنصة التفاعلية العربية الموحدة للمواصفات تسهم في الاستفادة من المواصفات القياسية العربية في إعداد وتحديث وتطوير مواصفاتها الوطنية فى مجالات إنتاج المعدات والمستلزمات الطبية وتوفير احتياجات المصنعين والمختبرات والجهات المعنية بهذه المجالات، مشيرًا إلى أن المنصة تتيح حاليًا بجانب المواصفات المصرية المواصفات القياسية اللبنانية كما يجرى التنسيق مع للجمعية الأمريكية للفحص والمواد لإتاحة المواصفات القياسية الخاصة بها على المنصة العربية.ولفت رئيس هيئة المواصفات والجودة إلى أنه تم نشر 5 مواصفات قياسية مصرية على المنصة التفاعلية العربية تضمنت مواصفات منتجات الكحول الإيثيلي والقفازات المطاطية المستخدمة فى الأغراض الطبية والقفازات الطبية المصنوعة من لاتكس المطاط أو محلول المطاط والترمومترات الطبية الكهربائية.وفى السياق نفسه قال المهندس أشرف عفيفي إن قرار المنظمة الدولية للتقييس (أيزو) بإتاحة عدد من المواصفات الدولية مجانًا على موقع المنظمة والخاصة بتصنيع الأجهزة والمعدات الطبية وأجهزة التنفس الصناعي ومكوناتها ونظم إدارة المخاطر بالمؤسسات الإنتاجية وإدارة الأزمات والكوارث وإرشادات لاستدامة العمل بقطاعات الإنتاج، يمكن الاستفادة منه في الارتقاء بالصناعات الطبية المصرية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرا ًإلى أنه تمت إتاحة هذه المواصفات لمجتمع الأعمال في مصر على الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة والصناعة وهيئة المواصفات والجودة.