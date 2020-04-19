البوستر الرسمي لـ«القمر آخر الدنيا»

نشرت الفنانة بشرى، البوستر الرسمي لـ مسلسل "القمر آخر الدنيا" من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التدوينات "تويتر".وعلقت بشرى، على البوستر، قائلة: "البوسترات الرسمية لمسلسل القمر آخر الدنيا لرمضان 2020 تأليف ثناء هاشم.. دراماتورج عبير سليمان إنتاج شركة ستارز ميديا المنتجة شيرين مجدى وإخراج تامر حمزة، موسيقى تصويرية محمد شاشو"."القمر آخر الدنيا" بطولة بشرى، مؤمن نور، هشام سليمان، ساندي، مادلين طبر، ثراء جبيل، سميرة عبدالعزيز، أحمد كرارة، أميرة نايف، هدى الأتربي وعمرو عابد ومن إخراج تامر حمزة.