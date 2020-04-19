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الأحد 19 أبريل 2020 الموافق 26 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

توريد 3500 طن قمح لصوامع الدقهلية

الأحد 19/أبريل/2020 - 11:30 ص
قمح
قمح
نرمين محمود الدهان
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أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، انتظام عمليات توريد القمح لصوامع الدقهلية لليوم الخامس على التوالى.

ووصلت الكميات التى تم توريدها حتى صباح اليوم الأحد، إلى 3500 طن بالصوامع التابعة للبنك الزراعى المصرى وشركة مطاحن شرق الدلتا والشركة المصرية القابضة.

كما أعلنت أن عمليات التوريد تسير بسهولة ويسر وأنه يتوقع أن تصل الكمية الموردة هذا العام إلى 225 ألف طن، حيث إن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 263323 فدانا ويبلغ متوسط توريد الفدان طن.

وأضاف البيان أن الاستقبال بدء في 5 صوامع فقط وهي صوامع سندوب سعة 225 ألف طن وصوامع بهرند سعة 20 ألف طن وصوامع شربين سعة 60 ألف طن وصوامع ميت غمر سعة 60 ألف طن وصوامع بنى عبيد سعة 10 آلاف طن.

وأضاف أن باقي الصوامع والشون البالغ عددها 20 شونة و43 صومعة و5 هناجر منهم 20 شونة و5 هناجر تابعة للبنك الزراعي المصري و8 شون 16 صومعة تابعين لشركة مطاحن شرق الدلتا و27 صومعة تابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع جاهزة لاستقبال الموردين تباعا.

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