خبير يكشف سبب انخفاض الوفيات بكورونا فى روسيا

كشف مدير معهد علم الطفيليات الطبية والأمراض المعدية في جامعة سيتشنوف، ألكسندر لوكاشيف، عن سبب انخفاض معدل الوفيات بفيروس كورونا المستجد في روسيا.وأوضح مدير معهد علم الطفيليات الطبية والأمراض المعدية، أن تجهيز المرافق الطبية والكشف المبكر عن الإصابات بالفيروس التاجي في روسيا ساهم في خفض معدلات الوفيات.وأشار لوكاشيف في مقابلة أجراها مع صحيفة إيزفيستيا إلى أن البلدان التي تعاني من ضعف في القطاع الطبي قد تتواجد فيها المئات من الإصابات غير المكتشفة، متابعا "لن أركز على العدد الإجمالي لحالات العدوى الأكثر أهمية بالنسبة لنا هو عدد الحالات الشديدة والوفيات".وفقا لتصريحات لوكاشيف، في روسيا حوالي 8.0% فقط من الحالات تشكل خطرًا على حياة المريض وقد تنتهي بوفاته، وفقًا لما نقلته وكالة سوا.وتابع: "يزداد عدد الإصابات يوميًا بمعدل مرتين أو ثلاث مرات، ولكنه بالفعل أقل من عدد الإصابات المسجلة في إيطاليا وإسبانيا في نفس المرحلة من انتشار الفيروس لذلك، نحجنا في التعامل مع انتشار الفيروس".