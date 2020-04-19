حبس مسجل خطر سرق حقيبة أموال من سيارة بالبساتين

أمرت نيابة البساتين الجزئية الأحد، حبس مسجل خطر، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ في سرقة أموال من سيارة.تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من المقدم أحمد فرج، رئيس مباحث قسم شرطة البساتين مفاده تلقيه بلاغًا من مدير شركة للمقاولات بأنه عقب قيامه بترك السيارة قيادته بدائرة القسم ولدى عودته اكتشف كسر زجاج السيارة وسرقة حقيبة يد بداخلها 18 ألف جنيه، بعض الأوراق الخاصة من داخلها.بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن مرتكب الواقعة، عاطل، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبحوزته فرد خرطوش كمية من مسحوق الهيروين المخدر زنة 15 جرامًا.بمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "كسر الزجاج ".وأقرّ بحيازته السلاح النارى بقصد الدفاع والمواد المخدرة بقصد التعاطى، وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالى 14.700 جنيه من متحصلات الواقعة، وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ المالى المستولى عليه على شراء المواد المخدرة، واستدعاء المجنى عليه اتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.