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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانى: الدروس الخصوصية تحارب تجربة الأبحاث التعليمية

الأحد 19/أبريل/2020 - 11:24 ص
أيمن أبو العلا
أيمن أبو العلا
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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وصف الدكتور أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "المصريين الأحرار" تجربة الأبحاث التي استخدمتها وزارة التربية والتعليم كبديل لامتحانات نهاية العام الدراسي بالتجربة الملهمة وغير المسبوقة، مطالبًا بضرورة تعميمها على جميع السنوات الدراسية المقبلة بشكل دوري، ولأكثر من مرة خلال العام الواحد.

وقال "أبوالعلا"- في بيان اليوم- إن منح الفرصة لطلاب سنوات النقل لإعداد مشروعات بحثية يصقل مهاراتهم البحثية، وهى واحدة من أهم مهارات التعلم، ويخرج عن الإطار التقليدي القائم على الحفظ والتلقين إلى الفهم والبحث واختبار المفاهيم، وهو أمر يدفع بالعملية التعليمية في مصر خطوات إلى الأمام، ويسهم في إخراج طلاب يمتلكون أدوات البحث العلمى.

وأوضح أن التجربة تتعرض لحرب شرسة من "مافيا" مراكز الدروس الخصوصية، وهو أمر متوقع، نظرًا لأنه يمس مصالحهم بشكل مباشر، ويضعف من قدرتهم على تحصيل الأموال، وللأسف بعض الأسر انساق وراء دعاياتهم المغرضة وهاجموا التجربة قبل أن يخوضها أبناؤهم.

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