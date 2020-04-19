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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

يوسف الشريف يواصل تصوير مشاهده في «النهاية»

الأحد 19/أبريل/2020 - 11:24 ص
يوسف الشريف
يوسف الشريف
أمير محمد خالد
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يواصل الفنان يوسف الشريف تصوير أحداث مسلسل "النهاية" بعدة مواقع متفرقة ما بين الاستوديوهات أو عدد من المواقع الخارجية في التجمع الخامس، ويتبقى له على انتهاء تصوير أحداث المسلسل بالكامل ثلاثة أسابيع.

ويعد مسلسل "النهاية" من أهم الأعمال في موسم رمضان المقبل؛ نظرا لتحقيق البرومو الخاص به ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم تنفيذه على طريقة الأفلام العالمية، وبالرغم من أن صناعه يحضرون له منذ عام ويقومون بتصويره من شهر ديسمبر الماضي، إلا أنهم لم ينتهوا نظرًا لأن المسلسل به العديد من المشاهد الصعبة في تنفيذها كما أنه يحتوي على مشاهد جرافيك عديدة.

مسلسل "النهاية" بطولة يوسف الشريف ومحمد لطفي ومحمد جمعة وسهر الصايغ وناهد السباعي وحسام داغر، تأليف عمر سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي، وإنتاج سينرجي، ويعرض على قناة ON E خلال موسم رمضان.

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