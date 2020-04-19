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الأحد 19 أبريل 2020 الموافق 26 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مدير مستشفى بالأقصر يتطوع لنقل مصاب كورونا لمستشفى العزل (صور)

الأحد 19/أبريل/2020 - 11:23 ص
مدير مستشفى بالأقصر
مدير مستشفى بالأقصر
هدى الأمير
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في موقف يكشف عن بسالة وبطولة رجال الجيش الأبيض المصري، قام مدير مستشفى في الأقصر طواعية بنقل مريض بالمستشفى ثبت إصابته بفيروس كورونا، بعدما رفض أن يقوم بتكليف أي من أطباء المستشفى بتلك المهمة حفاظًا على الكوادر البشرية بداخل المستشفى، وعدم رغبته في أن يترك طبيب مكان عمله وأن يستمر في رعاية المرضى.

يقول الدكتور أحمد بسيوني، مدير عام مستشفى أرمنت التخصصي، إن المستشفى كان قد استقبل عددا من المرضى ممن يعانون من ظهور أعراض الاصابة بفيروس كورونا، وبعد إخضاعهم للفحوصات الطبية الـ pcr، ثبت إصابتهم بالفيروس، وتم حجز البعض منهم بقسم الرعاية المركزة بالمستشفى.

وأضاف، خلال تصريحات خاصة لـ"الدستور": ومن بين تلك الحالات كانت هناك حالة لشاب في عُمر الـ38 عامًا، وكان يعاني من مشكلات تنفسية، وكان من المقرر له أن يتم نقله إلى مستشفى العزل بإسنا عبر سيارة إسعاف مجهزة، إلا أنه وفقًا للبروتوكول المتبع من جانب وزارة الصحة كان لا بد من وجود طبيب مرافق للحالة، وهنا كانت المشكلة، حيث إن المستشفى يستقبل أعدادا كبيرة من المرضى، وكل طبيب كان يمارس عمله في موقعه، ولهذا رفضت أن أكلف أي طبيب بتلك المهمة.

وأشار إلى أنه تطوع لنقل المريض، حيث إنه أخصائي رعاية مركزة، ولديه خبرة سنوات طويلة في التعامل مع الحالات المرضية الصعبة، ليقوم بالإعلان عن رغبته في نقل المريض، ويبدأ فعلًا في تنفيذ تلك المهمة، ويقوم بمرافقة المريض بسيارة الإسعاف ونقله إلى مستشفى العزل بإسنا.

وأكد أن ما قام به ما هو إلا واجبه نحو المرضى، وأنه يتوجب على الجميع التكاتف في تلك المرحلة حتى نتمكن من عبورها بسلام.
مدير مستشفى بالأقصر
مدير مستشفى بالأقصر
مدير مستشفى بالأقصر
مدير مستشفى بالأقصر

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