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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

طلعت السويدي يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة

الأحد 19/أبريل/2020 - 11:23 ص
طلعت السويدى
طلعت السويدى
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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تقدم النائب طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بالتهنئة القلبية إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ولجميع الأخوة الأقباط ولكل المصريين بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وقال "السويدي" للبابا تواضروس- في بيان اليوم: "إن مواقفكم التاريخية والمشرفة تجاه مصر وشعبها سجلها التاريخ بحروف من نور، وستظل تحظى باحترام وثقة بلا حدود من جميع المصريين بمختلف اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية، ويكفى كل المصريين شرفا أن قداستكم كنت أول من يدافع عن وحدة وتماسك كل المصريين مع قيادتهم ودولتهم لمواجهة جميع المخاطر والتحديات الداخلية والخارجية التى تواجه مصر".

وتوجه النائب طلعت السويدى بالتهنئة القلبية للأخوة الأقباط بمحافظة الشرقية، بصفة خاصة، وللأخوة الأقباط بمقر دائرته الانتخابية ديرب نجم، ولكل جماهير وأهالى الشرقية.

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