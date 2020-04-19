نائب: تجسيد شخصية الشهيد «منسي» في «الاختيار» أرعب «الإرهابية»

اعتبر النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب والأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن هجوم الآلة الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية وفضائيات الدم والإرهاب التى تبث سمومها ضد الدولة المصرية من قطر وتركيا على مسلسل الاختيار قبل عرضه فى شهر رمضان المعظم، بمثابة نجاح كبير لهذا المسلسل المهم الذى سيكشف للرأى العام المصرى والعربى والعالمى جماعة الإخوان الإرهابية متلبسة مع سبق الإصرار والترصد بعملياتها الإرهابية والإجرامية ضد أبطال وصقور القوات المسلحة المصرية الباسلة والشرطة الوطنية والشعب المصرى العظيم، خاصة أن هذا المسلسل يجسد شخصية البطل الباسل الشهيد أحمد منسى أسطورة الصاعقة المصرية.ووجه " أبوجاد " فى بيان له أصدره اليوم لصناع الدراما المصرية الوطنيين فى هذا المسلسل الوطنى وفى مقدمتهم المنتج القدير تامر مرسى على تقديم هذا العمل الفنى الرائع خلال شهر رمضان المعظم، والذى يجسد شخصية الشهيد أحمد المنسى ومسلسل "الاختيار" يتناول لأول مرة فى الدراما المصرية حياة الشهيد البطل أحمد صابر المنسى قائد الكتيبة 103 صاعقة الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل.وأكد النائب حسين أبوجاد أن هذا المسلسل سيكون بمثابة صفعة قوية على وجوه الإرهابيين، وسيتأكد العالم أن هذه الجماعة المارقة لا تعرف سوى لغة واحدة وهى لغة الإرهاب وسفك دماء الأبرياء متوجها بتحية قلبية لجميع من أسهموا فى هذا العمل الوطنى الذى أصاب جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التيارات والجماعات الإرهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة بالرعب والهوس والجنون والمسلسل بطولة سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى فى رابع تعاون بينهما في الدراما بعد ثلاثية "كلبش" التي قدماها سويًا ومن إنتاج سينرجى وبطولة أمير كرارة في دور "منسى" وأحمد العوضي بشخصية "الإرهابى هشام عشماوى" والفنانة دينا فؤاد وإسلام جمال مع ظهور العديد من النجوم كضيوف شرف مثل أسر ياسين ومحمد إمام ومحمد رجب وصلاح عبدالله وإياد نصار.وكان الفنان الكبير النجم أمير كرارة قد نشر صورا من كواليس المسلسل وعلق عليها "الاختيار رمضان 2020 سينرجى تامر مرسى" وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصورة، وأكدوا أن المسلسل سيكون على رأس أولوياتهم فى الماراثون الرمضانى المقبل، كما أن صناع مسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة قرروا تغيير الأحداث فى الحلقة الأخيرة، خاصة بعد تنفيذ حكم إعدام الإرهابى هشام عشماوى، وبالاتفاق مع مخرج العمل بيتر ميمى والمؤلف باهر دويدار سيتم تغيير الحلقة ويتم تخصيص مشهد للواقعة وحكم الإعدام للإرهابى ويجسده الفنان أحمد العوضى خلال الأحداث، وحرص صناع المسلسل على تغيير بعض الأحداث مع التطورات التى حدثت لشخصية الإرهابى هشام العشماوى، وذلك تحقيقًا لمبدأ المصداقية أمام الجمهور، خاصة أن العمل يتناول أحد أبرز بطولات رجال القوات المسلحة.