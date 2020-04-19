رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 19 أبريل 2020 الموافق 26 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائب: تجسيد شخصية الشهيد «منسي» في «الاختيار» أرعب «الإرهابية»

الأحد 19/أبريل/2020 - 11:21 ص
حسين أبو جاد
حسين أبو جاد
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
طباعة
اعتبر النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب والأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن هجوم الآلة الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية وفضائيات الدم والإرهاب التى تبث سمومها ضد الدولة المصرية من قطر وتركيا على مسلسل الاختيار قبل عرضه فى شهر رمضان المعظم، بمثابة نجاح كبير لهذا المسلسل المهم الذى سيكشف للرأى العام المصرى والعربى والعالمى جماعة الإخوان الإرهابية متلبسة مع سبق الإصرار والترصد بعملياتها الإرهابية والإجرامية ضد أبطال وصقور القوات المسلحة المصرية الباسلة والشرطة الوطنية والشعب المصرى العظيم، خاصة أن هذا المسلسل يجسد شخصية البطل الباسل الشهيد أحمد منسى أسطورة الصاعقة المصرية.

ووجه " أبوجاد " فى بيان له أصدره اليوم لصناع الدراما المصرية الوطنيين فى هذا المسلسل الوطنى وفى مقدمتهم المنتج القدير تامر مرسى على تقديم هذا العمل الفنى الرائع خلال شهر رمضان المعظم، والذى يجسد شخصية الشهيد أحمد المنسى ومسلسل "الاختيار" يتناول لأول مرة فى الدراما المصرية حياة الشهيد البطل أحمد صابر المنسى قائد الكتيبة 103 صاعقة الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل.

وأكد النائب حسين أبوجاد أن هذا المسلسل سيكون بمثابة صفعة قوية على وجوه الإرهابيين، وسيتأكد العالم أن هذه الجماعة المارقة لا تعرف سوى لغة واحدة وهى لغة الإرهاب وسفك دماء الأبرياء متوجها بتحية قلبية لجميع من أسهموا فى هذا العمل الوطنى الذى أصاب جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التيارات والجماعات الإرهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة بالرعب والهوس والجنون والمسلسل بطولة سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى فى رابع تعاون بينهما في الدراما بعد ثلاثية "كلبش" التي قدماها سويًا ومن إنتاج سينرجى وبطولة أمير كرارة في دور "منسى" وأحمد العوضي بشخصية "الإرهابى هشام عشماوى" والفنانة دينا فؤاد وإسلام جمال مع ظهور العديد من النجوم كضيوف شرف مثل أسر ياسين ومحمد إمام ومحمد رجب وصلاح عبدالله وإياد نصار.

وكان الفنان الكبير النجم أمير كرارة قد نشر صورا من كواليس المسلسل وعلق عليها "الاختيار رمضان 2020 سينرجى تامر مرسى" وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصورة، وأكدوا أن المسلسل سيكون على رأس أولوياتهم فى الماراثون الرمضانى المقبل، كما أن صناع مسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة قرروا تغيير الأحداث فى الحلقة الأخيرة، خاصة بعد تنفيذ حكم إعدام الإرهابى هشام عشماوى، وبالاتفاق مع مخرج العمل بيتر ميمى والمؤلف باهر دويدار سيتم تغيير الحلقة ويتم تخصيص مشهد للواقعة وحكم الإعدام للإرهابى ويجسده الفنان أحمد العوضى خلال الأحداث، وحرص صناع المسلسل على تغيير بعض الأحداث مع التطورات التى حدثت لشخصية الإرهابى هشام العشماوى، وذلك تحقيقًا لمبدأ المصداقية أمام الجمهور، خاصة أن العمل يتناول أحد أبرز بطولات رجال القوات المسلحة.

موضوعات متعلقة

وزير التعليم العالى يكشف موقف الطلاب المتلاعبين بالأبحاث المطلوبة

171 وفاة بكورونا والإصابات تتخطى 13 ألف فى إسرائيل

الأزهر يصدر بيانًا بشأن انتشار فيديوهات الاستهزاء بالصلاة

إجراءات وقائية بين عمال «الجيزة للغزل» بعد ظهور مصابين بكورونا

الصور

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

image description

«الحركة الوطنية» يشكل هيئة مكتب أمانة الحزب بالفيوم

الأكثر قراءة

الأعلى للجامعات: إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لفرق النقل

أسعار الدولار فى البنوك اليوم الأحد 19 - 4 - 2020

«الأرصاد» تحذر من تخفيف الملابس والانخداع فى درجات الحرارة

أردوغان يختبئ فى قصره من كورونا.. والمعارضة تؤكد إصابته بالفيروس

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

سر رفض السادات رئاسة النادي الأهلي.. «رغم جمع 3 آلاف توقيع يطالبه بالموافقة»

نجم الساعة

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

الصحة

تقارير علمية تفتح الطريق أمام علاج كورونا

كيف يقتل فيروس كورونا؟

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

«سم العنكبوت» بديلا للمسكنات الأفيونية

منوعات

فورمولا 1: هورنر يتحدث عن إنقاذ الفرق الصغيرة في ظل أزمة كورونا

تقنية جديدة لقياس استجابة النباتات للمؤثرات الخارجية

منظومة إلكترونية جديدة تساعد في التعرف على بعوض الأمراض

توم هانكس يكشف تجربة كورونا: آلام وإعياء.. واستسلام سريع

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود
تجديد حبس متهم بنشر أخبار كاذبة 15 يومًا
د.أحمد الخميسى
القراءة مثل الحب.. تأتى مبكرًا
ماجد حبته
ألمانيا هزمت الوباء.. دعائيًا!
صفاء النجار
الأيام الطويلة لرجل عابر «1»
المزيد

الثقافة

«القومى للمسرح» يبدأ تصوير حلقات «حلوة بلادى»

أونلاين.. «اعرف بلدك» تخصص عدد أبريل لاحتفالات تحرير سيناء

قصور الثقافة: إتاحة كتاب «المِلَلُ والنّحَلُ» أون لاين

إتاحة كتب عن بطولات الجيش المصري عبر بوابة «الثقافة»