8 قطاعات تصعد بمؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات الأسبوع

ار تفعت مؤشرات بورصة الكويت، بنحو جماعي لدى مستهل تعاملات الأسبوع، اليوم الأحد، مدعومة بارتفاع أسهم 8 قطاعات.صعد مؤشر السوق العام بنسبة 1.26% رابحًا 59.710 نقطة؛ ليصل إلى مستوى 4804.90 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.50% رابحًا 76.709 نقطة ليصل إلى مستوى 5196.84 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.64% رابحًا 25.610 نقطة ليصل إلى مستوى 4037.15 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 1.09%، رابحًا 43.320 نقطة ليصل إلى مستوى 4022.87 نقطة.وجرى التداول بمستهل التعاملات على 52.3 مليون سهم بقيمة 12.7 مليون دينار كويتى عبر 3621 صفقة.وارتفعت 8 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 4.01%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 3.94%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.54%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.27%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.09%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.56%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.11%.وجاء سهم "شركة بيت الاستثمار الخليجى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 12.78%، تليه شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية بنسبة 9.45%، ثم شركة منشآت للمشاريع العقارية بنسبة 8.25%، فيما تصدر سهم "الشركة الوطنية الدولية القابضة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 5.13% ثم شركة الديرة القابضة بنسبة 5%، ثم شركة إنوفست بنسبة 5%.