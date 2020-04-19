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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

8 قطاعات تصعد بمؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات الأسبوع

الأحد 19/أبريل/2020 - 11:20 ص
بورصة الكويت
بورصة الكويت
اكرم عمران
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ار تفعت مؤشرات بورصة الكويت، بنحو جماعي لدى مستهل تعاملات الأسبوع، اليوم الأحد، مدعومة بارتفاع أسهم 8 قطاعات.

صعد مؤشر السوق العام بنسبة 1.26% رابحًا 59.710 نقطة؛ ليصل إلى مستوى 4804.90 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.50% رابحًا 76.709 نقطة ليصل إلى مستوى 5196.84 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.64% رابحًا 25.610 نقطة ليصل إلى مستوى 4037.15 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 1.09%، رابحًا 43.320 نقطة ليصل إلى مستوى 4022.87 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 52.3 مليون سهم بقيمة 12.7 مليون دينار كويتى عبر 3621 صفقة.

وارتفعت 8 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 4.01%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 3.94%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.54%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.27%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.09%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.56%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.11%.

وجاء سهم "شركة بيت الاستثمار الخليجى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 12.78%، تليه شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية بنسبة 9.45%، ثم شركة منشآت للمشاريع العقارية بنسبة 8.25%، فيما تصدر سهم "الشركة الوطنية الدولية القابضة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 5.13% ثم شركة الديرة القابضة بنسبة 5%، ثم شركة إنوفست بنسبة 5%.

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