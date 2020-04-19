رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 19 أبريل 2020 الموافق 26 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

طلب إحاطة ضد فيلم «يوم وليلة» لإساءته لمهنة التمريض

الأحد 19/أبريل/2020 - 11:19 ص
سعيد حساسين
سعيد حساسين
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
طباعة
تقدم النائب سعيد حساسين، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي بأول طلب إحاطة حول فيلم "يوم وليلة" متهمًا الفيلم بالإساءة إلى مهنة التمريض المصرى.

وطالب، خلال الإحاطة، بسرعة التدخل للوقف الفوري لهذا الفيلم، مؤكدًا أن جميع الممرضات والممرضين المصريين داخل الجيش الأبيض المصرى يستحقون التحية والتقدير من الشعب المصرى وهم حصلوا فعلا على هذا التقدير ولا يمكن أن نسمح بالإساءة إلى مهنة التمريض في الفن.

وقال "حساسين"- في بيان اليوم- كنت أتمنى أن يتم تجسيد الدور البطولى للمنظومة الصحية المصرية بجميع أفرادها فى مواجهتها مع فيروس كورونا وتقديم أرواحهم فداء لمصر وشعبها، متوجها بتحية قلبية لجميع من ينتمون للصحة المصرية بداية من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ومرورًا بالأطباء والصيادلة وأطقم التمرين وجميع العاملين داخل الجيش الأبيض المصرى.

موضوعات متعلقة

إجراءات وقائية بين عمال «الجيزة للغزل» بعد ظهور مصابين بكورونا

الموافقة على قانون العلاوة الدورية للعاملين

دينا الشربينى: عمرو دياب صاحب موسيقى «لعبة النسيان»

الصحة: 19 وفاة.. و188 إصابة جديدة بكورونا

الصور

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

image description

«الحركة الوطنية» يشكل هيئة مكتب أمانة الحزب بالفيوم

الأكثر قراءة

الأعلى للجامعات: إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لفرق النقل

أسعار الدولار فى البنوك اليوم الأحد 19 - 4 - 2020

«الأرصاد» تحذر من تخفيف الملابس والانخداع فى درجات الحرارة

أردوغان يختبئ فى قصره من كورونا.. والمعارضة تؤكد إصابته بالفيروس

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

سر رفض السادات رئاسة النادي الأهلي.. «رغم جمع 3 آلاف توقيع يطالبه بالموافقة»

نجم الساعة

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

الصحة

تقارير علمية تفتح الطريق أمام علاج كورونا

كيف يقتل فيروس كورونا؟

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

«سم العنكبوت» بديلا للمسكنات الأفيونية

منوعات

فورمولا 1: هورنر يتحدث عن إنقاذ الفرق الصغيرة في ظل أزمة كورونا

تقنية جديدة لقياس استجابة النباتات للمؤثرات الخارجية

منظومة إلكترونية جديدة تساعد في التعرف على بعوض الأمراض

توم هانكس يكشف تجربة كورونا: آلام وإعياء.. واستسلام سريع

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود
تجديد حبس متهم بنشر أخبار كاذبة 15 يومًا
د.أحمد الخميسى
القراءة مثل الحب.. تأتى مبكرًا
ماجد حبته
ألمانيا هزمت الوباء.. دعائيًا!
صفاء النجار
الأيام الطويلة لرجل عابر «1»
المزيد

الثقافة

«القومى للمسرح» يبدأ تصوير حلقات «حلوة بلادى»

أونلاين.. «اعرف بلدك» تخصص عدد أبريل لاحتفالات تحرير سيناء

قصور الثقافة: إتاحة كتاب «المِلَلُ والنّحَلُ» أون لاين

إتاحة كتب عن بطولات الجيش المصري عبر بوابة «الثقافة»