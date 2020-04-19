طلب إحاطة ضد فيلم «يوم وليلة» لإساءته لمهنة التمريض

تقدم النائب سعيد حساسين، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي بأول طلب إحاطة حول فيلم "يوم وليلة" متهمًا الفيلم بالإساءة إلى مهنة التمريض المصرى.وطالب، خلال الإحاطة، بسرعة التدخل للوقف الفوري لهذا الفيلم، مؤكدًا أن جميع الممرضات والممرضين المصريين داخل الجيش الأبيض المصرى يستحقون التحية والتقدير من الشعب المصرى وهم حصلوا فعلا على هذا التقدير ولا يمكن أن نسمح بالإساءة إلى مهنة التمريض في الفن.وقال "حساسين"- في بيان اليوم- كنت أتمنى أن يتم تجسيد الدور البطولى للمنظومة الصحية المصرية بجميع أفرادها فى مواجهتها مع فيروس كورونا وتقديم أرواحهم فداء لمصر وشعبها، متوجها بتحية قلبية لجميع من ينتمون للصحة المصرية بداية من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ومرورًا بالأطباء والصيادلة وأطقم التمرين وجميع العاملين داخل الجيش الأبيض المصرى.