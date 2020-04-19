17 إصابة جديدة بكورونا فى البصرة العراقية

سجّلت دائرة صحة البصرة في العراق، الأحد، 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 7 حالات.وأضافت صحة البصرة، حسبما أفادت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، الأحد، بأن العدد الكلي للإصابات في المحافظة بلغ 258 حالة وبواقع 120 حالة شفاء، 17 وفاة، و121 حالة لا تزال تتلقى العلاج.في سياق متصل، أعلن محافظ النجف رئيس خلية الأزمة المحلية لؤي الياسري، عن تسجيل إصابة واحدة بفيروس كورونا بالمحافظة، كما تعافي 18 مصابا وغادروا مستشفى الحكيم العام.