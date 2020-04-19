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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

323 عائدا من أمريكا يغادرون فندق الحجر الصحي بمرسى علم (فيديو)

الأحد 19/أبريل/2020 - 10:19 م
فندق الحجر الصحي
فندق الحجر الصحي بمرسى علم
كتب- علي عواد
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غادرت صباح اليوم الأحد، المجموعة الثانية من العائدين من أمريكا، بعد انتهاء فترة الحجر الصحى لهم بأحد فنادق مدينة مرسى علم، جنوب محافظة البحر الأحمر.

وأكد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أنه تم إجراء الكشف الطبى النهائى للمجموعة الثانية من المصريين العائدين من أمريكا، والذى يبلغ عددهم 323 مصريا، وذلك استعدادا لمغادرتهم اليوم لذويهم بعد قضاء فترة الحجر الصحى داخل فندق بمرسى علم، مشيرًا إلى أنه تم تعقيمهم جيدا قبل مغادرة الفندق، وكذلك تم تعقيم الطائرة، قبل أن تغادر الطائرة من مطار مرسى علم إلى مطار القاهرة الدولى صباح اليوم الأحد.

وكان محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفى، أعلن فى بيان له، وصول 216 راكبًا بينهم 12 طفلا من المصريين العالقين الموجودين فى كندا إلى مطار مرسى علم الدولى أمس السبت، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بتقديم كافة التسهيلات للمصريين العائدين من الخارج.

وأكد محافظ البحر الأحمر أن جميع العائدين خضعوا للكشف الطبى من قبل مجموعات من أطباء الحجر الصحى بالمحافظة، موجهًا الشكر لكل الأطقم الطبية على جهودها المستمرة.

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