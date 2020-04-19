العراق: اعتقال مسئول داعشي في كركوك
الأحد 19/أبريل/2020 - 10:09 ص
أ.ش.أطباعة
تمكنت القوات الأمنية العراقية اليوم الأحد، من اعتقال مسئول الدعم اللوجستي لتنظيم داعش الإرهابي في كركوك.
وذكر المكتب الإعلامي لفرقة الرد السريع - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - أنه تم اعتقال مسئول الدعم اللوجستي في تنظيم داعش الإرهابي بعملية نوعية في قضاء داقوق بمحافظة كركوك على يد قيادة فرقة الرد السريع بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني.
وذكر المكتب الإعلامي لفرقة الرد السريع - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - أنه تم اعتقال مسئول الدعم اللوجستي في تنظيم داعش الإرهابي بعملية نوعية في قضاء داقوق بمحافظة كركوك على يد قيادة فرقة الرد السريع بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني.