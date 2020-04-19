العراق: اعتقال مسئول داعشي في كركوك

تمكنت القوات الأمنية العراقية اليوم الأحد، من اعتقال مسئول الدعم اللوجستي لتنظيم داعش الإرهابي في كركوك.وذكر المكتب الإعلامي لفرقة الرد السريع - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - أنه تم اعتقال مسئول الدعم اللوجستي في تنظيم داعش الإرهابي بعملية نوعية في قضاء داقوق بمحافظة كركوك على يد قيادة فرقة الرد السريع بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني.