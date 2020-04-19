رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 19 أبريل 2020 الموافق 26 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الهند‭:‬ لا قرار برفع القيود على الرحلات الجوية

الأحد 19/أبريل/2020 - 10:03 ص
الرحلات الجوية الهندية
الرحلات الجوية الهندية
وكالات
طباعة
قال وزير في الحكومة الهندية، إن بلاده لم تتخذ بعد قرارا بشأن موعد رفع القيود المفروضة على الرحلات الجوية المحلية والدولية أو تخفيفها وحث شركات الطيران على عدم قبول أي حجوزات قبل اتخاذ قرار نهائي.

وعلقت الحكومة الرحلات الجوية الداخلية في 23 مارس وأمرت شركات الطيران التجارية بوقف عملياتها داخل الهند إضافة لحظر كان مفروضا قبلها على الرحلات الدولية في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الطيران المدني هارديب سينج بوري، في تغريدة نشرها في وقت متأخر من مساء أمس السبت "وزارة الطيران المدني توضح أن قرارا لم يتخذ حتى الآن لفتح العمليات المحلية أو الدولية"، مضيفا "ننصح شركات الطيران بعدم فتح الحجوزات لحين اتخاذ قرار في هذا الشأن من الحكومة".

وأقلت رحلات الطيران الداخلي في الهند 144 مليون راكب تقريبا العام الماضي.

وأعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إجراءات عزل عام على مستوى البلاد لمدة 21 يوما في أواخر مارس لاحتواء انتشار المرض وتم تمديد تلك الإجراءات حتى الثالث من مايو على الأقل.

لكن الهند أعلنت خريطة طريق لاستئناف بعض الأنشطة الاقتصادية بعد 20 أبريل في مواقع لم تشهد تفشيا للمرض في محاولة لإنعاش الاقتصاد.

وأعلنت الهند تسجيل ما يزيد عن 15 ألف حالة إصابة وأكثر من 500 وفاة بمرض كوفيد-19 الذي يتسبب فيه الفيروس حتى وقت مبكر من صباح ليوم الأحد وفقا لبيانات الحكومة الهندية.

موضوعات متعلقة

بث مباشر.. رؤساء الكنائس بالقدس يشهدون ظهور النور المقدس

أردوغان يختبئ فى قصره من كورونا.. والمعارضة تؤكد إصابته بالفيروس

نصائح لمرضى الصدر قبل صيام رمضان

الداخلية تغلق طرق الكورنيش بالمحافظات.. الإثنين

الصور

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

image description

«الحركة الوطنية» يشكل هيئة مكتب أمانة الحزب بالفيوم

الأكثر قراءة

الأعلى للجامعات: إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لفرق النقل

أسعار الدولار فى البنوك اليوم الأحد 19 - 4 - 2020

أردوغان يختبئ فى قصره من كورونا.. والمعارضة تؤكد إصابته بالفيروس

وزير التعليم العالى يكشف موقف الطلاب المتلاعبين بالأبحاث المطلوبة

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

سر رفض السادات رئاسة النادي الأهلي.. «رغم جمع 3 آلاف توقيع يطالبه بالموافقة»

نجم الساعة

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

الصحة

تقارير علمية تفتح الطريق أمام علاج كورونا

كيف يقتل فيروس كورونا؟

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

«سم العنكبوت» بديلا للمسكنات الأفيونية

منوعات

توم هانكس يكشف تجربة كورونا: آلام وإعياء.. واستسلام سريع

دراسة إيطالية: النساء يحصلن على أدوية أقل من الرجال بعد النوبة القلبية

دراسة: وسائل التواصل الاجتماعى لم تؤذ المهارات الاجتماعية للأطفال

دراسة تكشف سر السؤال المحير بشأن «كورونا»

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
القراءة مثل الحب.. تأتى مبكرًا
ماجد حبته
ألمانيا هزمت الوباء.. دعائيًا!
صفاء النجار
الأيام الطويلة لرجل عابر «1»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالله الشرقاوى.. الوطنية الصادقة والشجاعة
المزيد

الثقافة

«القومى للمسرح» يبدأ تصوير حلقات «حلوة بلادى»

أونلاين.. «اعرف بلدك» تخصص عدد أبريل لاحتفالات تحرير سيناء

قصور الثقافة: إتاحة كتاب «المِلَلُ والنّحَلُ» أون لاين

إتاحة كتب عن بطولات الجيش المصري عبر بوابة «الثقافة»