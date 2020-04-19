مختبر ووهان الصيني ينفي أي مسؤولية عن انتشار كورونا

كشف مدير المختبر، الذي تشير إليه وسائل إعلام أمريكية على أنه قد يكون مصدر فيروس كورونا، برد حاسم على المسألة التي شغلت العالم أجمع.ونفى يوان زيمينغ، مدير معهد علم الفيروسات في مدينة ووهان الصينية، تلك التهمة جملة وتفصيلًا قائلًا إنه من المستحيل أن يكون هذا الفيروس صادرًا عن المعهد، وفقًا لما نقلته فضائية سكاى نيوز عربية.وقال زيمينغ، خلال حديثه لشبكة "سي جي تي إن" التلفزيونية الرسمية، "نعرف تمامًا أي نوع من الأبحاث تجري في المعهد وكيف يتم التعامل مع الفيروسات والعينات".وأضاف أنه من حيث موقع المعهد في ووهان لا يمكن للناس إلا أن يقيموا رابطا منتقدا وسائل الإعلام التي تحاول عمدا خداع الناس بتوجيه اتهامات مبنية على مجرد تكهنات من دون أدلة واضحة.ويعتقد معظم العلماء أن فيروس كورونا الجديد انتقل على الأرجح إلى الإنسان من حيوان، وأشير بالاتهام في هذا الصدد إلى سوق في مدينة ووهان، بؤرة انطلاق المرض، لبيع الحيوانات البرية الحية بهدف استهلاكها.كان لوجود معهد علم الفيروسات على مسافة كيلومترات قليلة من السوق يثير منذ بضعة أشهر تكهنات بشأن تسرب الفيروس من هذه المنشأت الحساسة.ويحظى المختبر التابع للمعهد بحماية مشددة وفيه سلالات أخطر الفيروسات المعروفة مثل إيبولا، وهو مختبر بي-4 للسلامة البيولوجية من المستوى الرابع.كانت صحيفة واشنطن بوست، أوردت أن سفارة الولايات المتحدة في بكين، وبعد عدة زيارات الى المعهد، نبهت السلطات الأمريكية في 2018 إلى أن إجراءات السلامة غير كافية كما يبدو، في مختبر يجري دراسات على فيروسات كورونا الناجمة عن الخفافيش.