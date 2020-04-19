1334 إصابة جديدة بكورونا في الهند

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد تسجيل 1334 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.ونقلت شبكة ان دي تي في عن الوزارة القول إنه بذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس 15712 حالة.وقالت السلطات إنه تم تسجيل 27 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 507 حالات.وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قد أعلن الأسبوع الماضي تمديد إجراءات الإغلاق المفروضة في البلاد حتى الثالث من مايو المقبل، ولكنه أعلن أن العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات والمزارعين وقطاعات الصناعة في المناطق الريفية سوف يتم السماح لهم باستئناف العمل ابتداء من غد الاثنين لانعاش الاقتصاد.