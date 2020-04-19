الآثار: كشف تفاصيل مقبرة «الكاهن المطهر» أونلاين

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن اليوم العالمي للآثار مهم جدا للعالم، ومصر من أوائل الدول التي أهدت العالم هدية عالمية في هذا اليوم، إذ قدمت جولات افتراضية تحت شعار "خليك في بيتك وحافظ على صحتك واستمتع بزيارة مصر قريب"، وهذه الجولات أذهلت العالم.وأضاف وزيري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "اكسترانيوز"، أنهم انتهوا من نحو 22 قطعة من أهم وأحلى القطع بالمتحف المصري بالتحرير، فضلا عن تطوير معمل الترميم بالمتحف المصري الكبير.وأشار إلى أنه نظرا للإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا، قرروا كشف تفاصيل مقبرة "واح تي" الملقب بـ"الكاهن المطهر" أمس أونلاين.وتحتوي المقبرة على 65 تمثالا، وعمرها يصل لـ4400 سنة، لافتا إلى أن عدد المشاهدين للمقبرة أونلاين كانوا بالملايين، مضيفا: "مستمرين في عرض جولات افتراضية كل يوم الساعة 8".