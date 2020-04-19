دراسة كويتية: حالات الشفاء من كورونا بلغت 50%

رصدت دراسة كويتية، ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأسبوع الماضي بنسبة 50% من مجمل الحالات، لافتة إلى تسارع حالات الشفاء، بعد فزعة المتعافين للتبرع بالدم، للاستفادة من البلازما في علاج المصابين.وأشارت دراسة للمحاكاة الهندسية لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الكويت، والتي يجريها الأستاذ في كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت الدكور صلاح المضحي، إلى وجود التزام ضعيف من الجالية الهندية بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، مؤكدة أن الأمر يحتاج إلى إعادة النظر في رسائل التوعية الموجهة إليهم عددا ونوعا، محذرة في الوقت نفسه من تسجيل إصابات مرتفعة في صفوف الجالية البنجلاديشية، بشكل قد يجاري الجالية الهندية.ورصدت الدراسة أن العزل التام لمنطقتي جليب الشيوخ والمهبولة، والذي اعتمده مجلس الوزراء الكويتي الأسبوع الماضي، يجب دعمه برسائل توعوية مكثفة داخل المنطقتين، لافتة في الوقت نفسه إلى أن التعامل اليومي مع المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، أدى إلى تطور خبرات الكوادر الطبية في التعامل مع الفيروس.ونبهت إلى أن أغلب إصابات المواطنين الكويتيين العائدين من الخارج، هي من دول معينة تعاني من انتشار واسع للفيروس، ما يستدعي توصية بتطبيق حظر مؤسسي عليهم بدلا من الحظر المنزلي، حرصا على عدم إصابة ذويهم من خلال المخالطة.