العراق: حظر التجوال مستمر لحين صدور قرار من خلية الأزمة المركزية

أعلن محافظ ديالى مثنى التميمي اليوم الأحد، استمرار حظر التجوال في المحافظة لحين البت بقرار من خلية الأزمة المركزية المشكلة بالأمر الديواني 55.وقال التميمي - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - إن الوضع الوبائي لفيروس كورونا جيد بعد تماثل 14 حالة للشفاء، ولم تبق سوى حالة واحدة في العزل الصحي تتلقى العلاجات اللازمة، وحرصا على مواجهة الفيروس قررت خلية الأزمة في ديالى الإبقاء على إجراءات الحظر الوقائي.وأضاف أن قرارات خلية الأزمة المشكلة في المحافظة جاءت لأسباب متعددة منها إمكانيتها واطلاعها على جداول الإصابات والتحديات، إضافة إلى الموقع الجغرافي للمحافظة والطرق البرية الرئيسية المار بها التي تجعلها في وضع استثنائي.