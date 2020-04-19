سيولة مرورية بالقاهرة الكبرى

كما انتظمت حالة المرور في المحاور والطرق التالية:



رصدت المتابعات الأمنية للإدارة العامة للمرور، حركة سير المركبات على المحاور والطرق الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة صباح اليوم الأحد، ومتابعة انتظام حركة المركبات في معظم أماكن المدينتين، موضحة انتظام حركة السير في أغلب طرق وشوارع المحافظتين.وانتظمت حركة السير أعلى محور 26 يوليو في الاتجاهين، مع نشر الخدمات المعينة بمطلع المحور بميدان لبنان نتيجة لأعمال الصيانة، وكذلك محور روض الفرج، وعلى عموم الطريق الدائري وجميع النزلات.- محور المشير طنطاوي وشارع التسعين- ميدان الجيزة في الاتجاهين وكذلك كوبري الجيزة المعدني- شارع الهرم- شارع فيصل- الأوتوستراد القادم من حلوان- الدائري من المنيب إلى القاهرة الجديدة- كوبري أكتوبر وكوبري 15 مايو- طريق كورنيش النيل- طريق جسر السويس ومحور جوزيف تيتو وكوبري السندباد- محور صلاح سالموتكثف الإدارة العامة للمرور، من جهودها لتنظيم حركة السير وسحب الكثافات المرورية من الطرق.