حظك اليوم.. برج الحوت الأحد 19 أبريل 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الأحد وفيما يخص برج الحوت قالت:-مهنيًا: بانتظارك وعود جريئة وخيارات وحلول مهمة جدًا لم تكن تنتظرها، وتُتاح لك فرصة وضع برنامج واضح في العمل.عاطفيًا: أنت وحدك القادر على تسهيل الأمور والتخلّص من العقد واستدراك المواقف الحرجة والإسراع إلى المعالجة وتلطيف الأجواء.صحيًا: كثرة الإرهاق تكون عواقبها وخيمة عليك، فإذا قسوت على نفسك سوف تنهار.