حظك اليوم.. برج الحوت الأحد 19 أبريل 2020
الأحد 19/أبريل/2020 - 09:48 ص
غادة موسىطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الأحد وفيما يخص برج الحوت قالت:-
مهنيًا: بانتظارك وعود جريئة وخيارات وحلول مهمة جدًا لم تكن تنتظرها، وتُتاح لك فرصة وضع برنامج واضح في العمل.
عاطفيًا: أنت وحدك القادر على تسهيل الأمور والتخلّص من العقد واستدراك المواقف الحرجة والإسراع إلى المعالجة وتلطيف الأجواء.
صحيًا: كثرة الإرهاق تكون عواقبها وخيمة عليك، فإذا قسوت على نفسك سوف تنهار.
مهنيًا: بانتظارك وعود جريئة وخيارات وحلول مهمة جدًا لم تكن تنتظرها، وتُتاح لك فرصة وضع برنامج واضح في العمل.
عاطفيًا: أنت وحدك القادر على تسهيل الأمور والتخلّص من العقد واستدراك المواقف الحرجة والإسراع إلى المعالجة وتلطيف الأجواء.
صحيًا: كثرة الإرهاق تكون عواقبها وخيمة عليك، فإذا قسوت على نفسك سوف تنهار.