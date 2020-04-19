ضبط 544 هاربًا من تنفيذ الأحكام بأسوان

شن ضباط مديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، اليوم الأحد، حملة مفاجئة استهدفت الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية والخارجين على القانون، بتوجيهات اللواء هشام فاروق مدير الأمن.وأسفرت جهود الحملة عن تنفيذ 544 حكمًا قضائيًا، وهم عبارة عن:157 حكم حبس جزئى، و28حكم حبس مستأنف، بالإضافة إلى 255 أحكام غرامات، و103 أحكام المخالفات.يأتي ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان، بتكثيف الوجود الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، فضلًا عن مكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج المواد المخدرة.