سريلانكا تعتزم تخفيف إجراءات حظر التجوال تدريجيا

تعتزم سريلانكا تخفيف إجراءات حظر التجول المفروضة منذ الشهر الماضي لمنع تفشي فيروس كورونا، حيث تسعى لإنعاش الاقتصاد.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المكتب الاعلامي للرئيس القول إنه سوف يتم غدا الاثنين وقف تطبيق حظر التجول في الفترة من الخامسة صباحا حتى الساعة الثامنة مساء في بعض المناطق التي تعتبر أقل خطورة، كما سوف يتم إعادة فتح المتنزهات في العاصمة كولومبو خلال هذه الساعات ابتداء من 22 أبريل الجاري.وجاء في البيان أن ثلث القوة العاملة في المؤسسات الحكومية بالعاصمة سوف يتوجهون التوجه لأماكن عملهم في أي وقت، في حين يجب على الآخرين الاستمرار في العمل من المنزل.وأوضح البيان أنه سوف يستمر منع إقامة الفعاليات الدينية والاحتفالية والسفر غير الضروري حتى إشعار آخر.ويشار إلى أن سريلانكا سجلت 254 حالة إصابة بفيروس كورونا، من بينها سبع حالات وفاة.وجاء في البيان" التقدم الذي تم إحرازه بتطبيق إجراءات صارمة حتى الآن كان عاملا أساسيا في تخفيف حظر التجوال"، مضيفا " نهدف إلى إنعاش الاقتصاد وتقديم إعانة للمواطنين الأقل دخلا والفئات الأكثر تضررا من أزمة فيروس كورونا".وأوضح البيان أن خطر فيروس كورونا لم ينحصر تماما، حيث طالب المواطنين بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلى للعمل، وعدم التجمع في أعداد كبيرة.