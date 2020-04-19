اليوم.. لجان «الأعلى للإعلام» تبحث خطتها لمتابعة دراما رمضان

تعقد لجان الدراما والرصد والشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماع مشترك اليوم، وذلك بهدف الاستعداد لمتابعة الشاشات والدراما خلال شهر رمضان.ومن المقرر أن يحضر الاجتماع كل من مجدي لاشين رئيس لجنة الدراما في المجلس، وجمال شوقي رئيس لجنة الشكاوى، وصالح الصالحي مقرر لجنة الرصد.وكانت لجنة الشكاوى بالمجلس، تلقت شكوى من المستشار عمر مروان، وزير العدل، ضد موقع إخباري اتهمه بنشر تصريحات لم يدل بها مسؤول في الوزارة، وشكوى من جمعية رسالة ضد صفحة شخصية تتهمها بنشر أخبار غير صحيحة عنها.