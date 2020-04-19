حظك اليوم.. برج الدلو الأحد 19 أبريل 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الأحد وفيما يخص برج الدلو قالت:-مهنيًا: تتخلص من خلافات هامشية مع بعض الزملاء، ولن يترك ذلك أي رواسب أو تجاذبات مستقبلية على العلاقة.عاطفيًا: إذا كنت راغبًا في تحقيق الاستقرار، فإنّ الشريك الحالي هو الشخص المناسب للقيام بهذه الخطوة، فلا تتردد.صحيًا: راع الظروف الصحية التي يمرّ بها أحد المقربين، وحاول التخفيف عنه قدر الإمكان.