صرف مساعدات «تكافل وكرامة» من 16 مكتب بريد في بورسعيد

واصلت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، صرف المستحقات النقدية للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" لشهر أبريل 2020، لليوم الثاني على التوالي.وأشارت دكتورة سوسن حبيش، وكيل وزارة التضامن ببورسعيد، خلال تفقدها عملية صرف المساعدات النقدية للمستحقين، إلى أنه يجرى صرف مساعدات "تكافل وكرامة" من 16 مكتب بريد موزعين على كافة أحياء المحافظة، مؤكدة أن هناك لجان متابعة يومية للتأكد من سهولة الصرف، والتعامل مع أي معوقات أو شكاوى بالتنسيق مع مكاتب البريد.وأكدت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببورسعيد على أنه يجرى تنظيم المستحقين أمام مكاتب البريد وتوفير مقاعد لكبار السن وإتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بالتعاون مع مجموعة من المتطوعين، حفاظًا على صحة المواطنين.