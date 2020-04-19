حظك اليوم.. برج القوس الأحد 19 أبريل 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الأحد وفيما يخص برج القوس قالت:-مهنيًا: النيات المبيتة عند بعضهم لن تكون في مصلحتك، فسارع إلى توضيح وجهة نظرك من خلال رسائل واضحة.عاطفيًا: استقرار وسعادة لافتة في العلاقة بالشريك، وهذا سيترك انعكاسات إيجابية اضافية، ويولّد ارتياحًا لديكما وتصفو النيات.صحيًا: على الرغم من بعض فترات الضغط العاطفي فإن الاستقرار والتوازن يسودان إذا تجنبت الإفراط الجنسي الذي يمكنه أن يفقدك حيويتك.