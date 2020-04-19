حظك اليوم.. برج العقرب الأحد 19 أبريل 2020
الأحد 19/أبريل/2020 - 09:40 ص
غادة موسىطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الأحد وفيما يخص برج العقرب قالت:-
مهنيًا: مشاريع جديدة بالجملة، لكنّ المطلوب خطوات مدروسة ومؤكدة تعيدك إلى دائرة الضوء مجددًا وتعيد البريق إلى اسمك.
عاطفيًا: مبادرة من الشريك تعيد تصويب الأمور، وتضع العلاقة بينكما على الخط الصحيح، وتعيد الأمر إلى أفضل مما كانت عليه سابقًا.
صحيًا: تمتعك بإرادة قوية يساعدك على التخلص من المصاعب والمشاكل الصحية.
مهنيًا: مشاريع جديدة بالجملة، لكنّ المطلوب خطوات مدروسة ومؤكدة تعيدك إلى دائرة الضوء مجددًا وتعيد البريق إلى اسمك.
عاطفيًا: مبادرة من الشريك تعيد تصويب الأمور، وتضع العلاقة بينكما على الخط الصحيح، وتعيد الأمر إلى أفضل مما كانت عليه سابقًا.
صحيًا: تمتعك بإرادة قوية يساعدك على التخلص من المصاعب والمشاكل الصحية.