حظك اليوم.. برج الميزان الأحد 19 أبريل 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الأحد وفيما يخص برج الميزان قالت:-مهنيًا: تتحسن صورتك وتتبدّد الشكوك حول جدارتك، وأنت على عتبة مشاريع جديدة تسبقها اتصالات ومشاورات مرضية.عاطفيًا: مواقف غير مبرّرة من الشريك، بسبب ردود الفعل التي ظهرت أخيرًا منك، لكنك عقلك الكبير قادر على استيعاب الأمور.صحيًا: لا تكبت غضبك وأحزانك بل حاول أن تعبّر عنها حتى لو اضطررت إلى رفع صوتك بين وقت وآخر.