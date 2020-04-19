الحشد الشعبي العراقي يعثر على مواد متفجرة في ديالى

عثر الحشد الشعبي العراقي اليوم الأحد، على قنابل هاون ومواد متفجرة خلال عملية أمنية في قاطع عمليات ديالى.وذكر بيان لاعلام الحشد - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - أن استخبارات اللواء السابع والعشرين للمهمات الخاصة بالحشد الشعبي باشرت عملية أمنية بمنطقة العبارة ضمن قاطع عمليات ديالى.وأضاف أن العملية أسفرت عن ضبط مواد تفجير والعثور على قنابل هاون وكمية من مادة سيفور، وفتيل تفجير بطول ٣٠ مترا.