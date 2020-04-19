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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

استشاري تغذية تحذر: الفسيخ يضعف المناعة وخطر على الرئة

الأحد 19/أبريل/2020 - 09:36 ص
الفسيخ
الفسيخ
هدير شعراوي
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حذرت الدكتورة ناهد الحسينى، استشارى التغذية من الأسماك المملحة، خاصة الفسيخ والملوحة تقلل المناعة وتؤثر على أجهزة الجسم كلها، وتؤثر بشكل مباشر على الكلى وتسبب ارتفاع الضغط، بالإضافة إلى أن زيادة نسبة الملوحة فى الأسماك من الممكن أن تؤثر على الرئة.

وأضافت استشارى التغذية، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، أن الإنسان لو مناعته ضعيفة ولديه مياه زيادة على الرئة، فلن يستطيع التنفس بشكل طبيعى، محذرة من تناول الأسماك المملحة لأصحاب الأمراض المزمنة والأصحاء خاصة فى الوقت الحرج الذى تمر به البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت أن تناول البصل والليمون لن يقلل من تخزين المياه في الجسم.

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