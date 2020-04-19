الهند ترسل «هيدروكسي كلوروكين» إلى الإمارات لعلاج كورونا

قالت سفارة الإمارات في نيودلهي، إن الهند وافقت على إرسال دواء هيدروكسي كلوروكين إلى الإمارات لاستخدامه كعلاج للمصابين بفيروس كورونا.وجاء في تغريدة للسفارة على تويتر في ساعة متأخرة الليلة أمس السبت أن "الشحنة الأولى من الدواء، في طريقها إلى الدولة حاليا، تتضمن 5.5 مليون حبة لاستخدامها كعلاج لمصابي فيروس كورونا".