غلق 22 محلًا لخرق ميعاد الحظر بالبحيرة

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار محافظة البحيرة، برئاسة اللواء أحمد علي مرزوق، بغلق وتشميع 22 محلا، لمخالفتهم قرارات مجلس الوزراء بشأن مواعيد الغلق، وكذلك تحرير 6 محاضر بيئة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.جاء ذلك خلال حملة موسعة قامت بها الوحدة، بإشراف علي أبو مطير نائب رئيس المدينة، للمرور على المحلات التجارية بنطاق قرية كوم اشو، بالتعاون والتنسيق مع الوحدة القروية برئاسة الأستاذ عبدالرؤوف عبدالباقي، للتأكد من التزامها بمواعيد الغلق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.يأتى ذلك في إطار تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن مواعيد غلق المحلات التجارية ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد، وكذلك تعليمات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات لضبط وردع المخالفين.شارك في الحملة قسمي الإشغالات ورخص المحلات بالوحدة، وإدارات "البيئة، الرقابة والمتابعة، والعلاقات العامة" بتأمين من وحدة شرطة مرافق كفر الدوار.