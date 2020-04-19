جنوب أفريقيا تشهد أكبر زيادة يومية في إصابات كورونا

أعلنت جنوب أفريقيا يوم الأحد، عن تسجيل 251 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وهي أعلى زيادة خلال 24 ساعة منذ أن ظهرت أول حالة بالبلاد في شهر مارس الماضي.قال وزير الصحة في جنوب أفريقيا، زويلي مخيزي، إن العدد الإجمالي للإصابة بالعدوى قد بلغ 3034 حالة.وأضاف مخيزي أن مريضين آخرين قد توفيا بسبب هذا المرض، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 52، موضحا أن البلاد أبلغت عن معدل إصابة يومي بين 90-95، منذ تسجيل أول حالة في 5 مارس المنصرم.وأشار الوزير إلى أن عدد الحالات سيرتفع مع إجراء المزيد من الاختبارات، مضيفا أنه تم الانتهاء حتى الآن من 108021 اختبارا.وترأس رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا يوم السبت اجتماعا افتراضيا (عبر الفيديو) لمجلس التنسيق الرئاسي، لمناقشة إجراءات تعزيز وتكثيف استجابة البلاد ضد الوباء.وأعلنت الرئاسة بعد الاجتماع، أن مجلس التنسيق الرئاسي اتفق على ضرورة اتباع نهج يتم تعديله حسب المخاطر، لإعادة الأنشطة الاقتصادية وإحيائها، بعد إغلاق لخمسة أسابيع على مستوى البلاد، وينتهي في أواخر أبريل الحالي.قالت خوسيلا ديكو، المتحدثة باسم الرئاسة، إن مثل هذا النهج سيتطلب تخفيفا تدريجيا للوائح في مختلف القطاعات، على أساس الأدلة المتاحة التي تدعم مساعي الاحتواء المستمرة للفيروس، حتى يمكن للاقتصاد أن يعمل بكامل طاقته مرة أخرى.وأضافت ديكو أن الاجتماع ناقش التقدم والتحديات في مجال تنفيذ الإغلاق على الصعيد الوطني، مع التركيز الخاص على الحاجة لمساعدة المواطنين الذين يعانون من فقدان الدخل، أو نقص الغذاء أو المياه.