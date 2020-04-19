المكسيك تتخطى 100 وفاة بسبب كورونا خلال 24 ساعة

توفي أكثر من 100 شخص بسبب وباء فيرس كورونا المستجد كوفيد-19 خلال الساعات الـ24 الماضية في المكسيك، مما رفع عدد الوفيات في البلاد إلى 650 شخصا، وفقا لما ذكره مسؤول صحي يوم السبت.وقال نائب وزير الصحة هوجو لوبيز-جاتيل إنه مع تأكيد 622 حالة إصابة جديدة، ارتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى قرابة 7500 يوم السبت.ومن أجل احتواء انتشار المرض بشكل أفضل، أعلنت الحكومة المكسيكية يوم الخميس تمديد فترة الإغلاق في جميع أنحاء البلاد حتى 30 مايو.