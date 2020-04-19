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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب: تمكنت من الحفاظ على علاقات جيدة مع موسكو

الأحد 19/أبريل/2020 - 07:06 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه بالرغم سياسة العقوبات التي انتهجتها إدارته ضد روسيا، إلا أنه تمكن من المحافظة على علاقات جيدة مع موسكو.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، جاوب ترامب علي سؤال صحفي حول ما إذا كان يعتقد أن العلاقات الأمريكية قد ساءت مع عدد من الدول، بما في ذلك روسيا، قائلًا: "لم يكن أحد قاسيا مع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين كما كنت، وهو يعرف هذا أفضل من أي شخص آخر، انظروا إلى العقوبات، انظروا إلى ما فعلته مع خط أنابيب الغاز (السيل الشمالي) إلى أوروبا".

واستدرك: "ولكن في نفس الوقت لدي علاقات جيدة للغاية مع بوتين، تمكنت من إبرام صفقة مع روسيا والمملكة العربية السعودية وأوبك+".

وتوصلت مجموعة "أوبك+"، الأسبوع الماضي، إلى اتفاق بخفض غير مسبوق لإنتاج النفط بما يعادل نحو 10% من المعروض العالمي، لدعم أسعار الخام التي تراجعت كثيرا جراء تفشي فيروس كورونا وانخفاض الطلب.

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