تسجيل 2458 إصابة جديدة و184 وفاة بكورونا فى ألمانيا

سجلت ألمانيا 2458 إصابة جديدة و184 وفاة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع بذلك اجمالي الإصابات إلى 139897 والوفيات إلى 4294.وأظهرت بيانات لمعهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أمس السبت ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا 3609 حالات إلى 137439 حالة فيما يمثل رابع يوم على التوالي من الزيادة في حالات الإصابة الجديدة، وأوضحت البيانات ارتفاع عدد حالات الوفاة 242 حالة إلى 4110 حالات.يشار إلى أن، فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.