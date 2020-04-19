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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الولايات المتحدة وبريطانيا تدينان اعتقال هونج كونج لنشطاء

الأحد 19/أبريل/2020 - 06:28 ص
اعتقال هونج كونج
اعتقال هونج كونج لنشطاء
وكالات
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أدانت الولايات المتحدة وبريطانيا اعتقال هونج كونج لـ14 ناشطًا مؤيين للديمقراطية بتهم تتعلق باحتجاجات العام الماضي الحاشدة المناهضة للحكومة.

وجاء في بيان لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو- إن أفعال بكين وحكومة هونج كونج ما زالت تنتهك "الدرجة العالية من نظام الحكم الذاتي" المضمون لهونج كونج بموجب مبدأ "دولة واحدة ونظامان".

وقال متحدث باسم شرطة هونج كونج في مؤتمر صحفي إن، الشرطة اعتقلت يوم السبت 12 رجلا وامرأتين تتراوح أعمارهم بين 24 و81 عامًا لانتهاكهم قانون النظام العام بالمشاركة في ثلاث تجمعات غير مصرح بها جرت أيام 18 أغسطس وأول و18 أكتوبر الماضيين.

وكان من بين المعتقلين قطب الإعلام جيمي لاي، مؤسس صحيفة آبل ديلي الشعبية المؤيدة للديمقراطية، ومؤسس الحزب الديمقراطي في هونج كونج مارتن لي.

وقال بومبيو: "إن اعتقال النشطاء المؤيدين للديمقراطية في هونج كونج مقلق للغاية - وإن تنفيذ القانون المسيّس يتعارض مع القيم العالمية لحرية التعبير. والتجمع السلمي".

وأعربت وزارة الخارجية البريطانية أيضًا عن قلقها بشأن الاعتقالات وقالت إنها تتوقع "أن تتم الإجراءات القضائية بطريقة عادلة وشفافة".

وقالت وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث في بيان "إن الحق في الاحتجاج السلمي أساسي لأسلوب حياة هونج كونج ولذلك فهو محمي في كل من الإعلان المشترك والقانون الأساسي".

ونالت هونج كونج وعدا بحقوق وامتيازات خاصة بموجب مبدأ "دولة واحدة ونظامان" الذي وضع عندما أعاد البريطانيون المنطقة إلى الصين عام 1997، بعد 150 سنة من الحكم الاستعماري.

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