دراسة إيطالية: النساء يحصلن على أدوية أقل من الرجال بعد النوبة القلبية

أظهرت دراسة إيطالية جديدة أن النساء أكثر عرضة للوفاة في وقت مبكر بعد الإصابة بأزمة قلبية من الرجال لأنهن في الغالب لا يصفن الأدوية التي يحتجن إليها ويحصلن على أدوية أقل.وقالت كلاوديو مونتالتو - التي أعدت الدراسة بجامعة (بافيا) في إيطاليا - إن الإناث المصابات بالنوبات القلبية قد يصبحن أكثر هشاشة للأطباء لأنهن في الغالب أكبر سنا من الرجال، مع وجود أجسام أصغر وظروف متعايش معها مثل مرض السكري وأمراض الكلى".