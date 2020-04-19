دراسة: وسائل التواصل الاجتماعى لم تؤذ المهارات الاجتماعية للأطفال

أظهرت دراسة جديدة أن وسائل التواصل الاجتماعي لم تؤذ المهارات الاجتماعية للأطفال.وقارن الباحثون تقييمات المعلمين والآباء لأكثر من 19،000 طفل أمريكي بدأوا رياض الأطفال في عام 1998 - قبل ست سنوات من ظهور موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) مع أكثر من 13،000 طفل بدأوا الدراسة في عام 2010، عندها ظهر أول جهاز كومبيوتر لوحى في السوق.وقال دوجلاس داوانى، أستاذ علم الاجتماع في جامعة (أوهايو) الأمريكية:" "في كل عملية تقريبًا أجريناها، إما أن تظل المهارات الاجتماعية كما هي أو ترتفع بشكل متواضع للأطفال الذين ولدوا لاحقًا".وأضاف "هناك القليل من الأدلة على أن التعرض للشاشة يمثل مشكلة في نمو المهارات الاجتماعية".. وقد حصلت كلتا المجموعتين من الشباب على تقييمات مماثلة لمهارات التعامل مع الآخرين - مثل القدرة على تكوين صداقات والحفاظ عليها والتوافق مع الأشخاص المختلفين - وعلى ضبط النفس، مثل القدرة على التحكم في أعصابهم.