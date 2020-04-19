الإكوادور تعلن تسجيل 456 حالة وفاة بسبب كورونا و9022 حالة إصابة مؤكدة به

أعلنت وزارة الصحة العامة الإكوادورية، عن 456 حالة وفاة ناجمة عن مرض كوفيد-19، و9022 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد في البلاد، مع اعتبار مقاطعة غواياس جنوب غربي البلاد مركز تفشي الفيروس.وقدم نائب وزير الحوكمة والرقابة الصحية الإكوادوري، فرانسيسكو خافير سولورزانو، أحدث تقرير عن وضع الفيروس يوم السبت، وحث المواطنين على البقاء في منازلهم، لأن الفيروس "شديد العدوى، وعدواني" و"لا يتحرك بمفرده، بل مع حركة الناس ".وأضاف المسؤول أن 68.2% من الحالات تتركز في غواياس، التي أبلغت عن 6150 حالة إصابة و207 حالة وفاة.ووفقًا لتقرير الوزارة، فمن بين إجمالي عدد المصابين في البلاد، أن هناك 7204 مستقرون وفي عزلة منزلية، و220 تم إدخالهم إلى مستشفى، لكنهم بحالة مستقرة، و134 تم نقلهم إلى مستشفى مع تشخيص بضرورة عزلهم.ويوم الجمعة، أكملت الإكوادور، وهي إحدى دول أمريكا اللاتينية الأكثر تضررا بالوباء شهرا في الحجر الصحي، حيث تحاول السيطرة على الفيروس الذي ظهر لأول مرة فيها في 29 فبراير الماضي.