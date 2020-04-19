رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 19 أبريل 2020 الموافق 26 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإكوادور تعلن تسجيل 456 حالة وفاة بسبب كورونا و9022 حالة إصابة مؤكدة به

الأحد 19/أبريل/2020 - 05:45 ص
456 حالة وفاة بسبب
456 حالة وفاة بسبب كورونا
وكالات
طباعة
أعلنت وزارة الصحة العامة الإكوادورية، عن 456 حالة وفاة ناجمة عن مرض كوفيد-19، و9022 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد في البلاد، مع اعتبار مقاطعة غواياس جنوب غربي البلاد مركز تفشي الفيروس.

وقدم نائب وزير الحوكمة والرقابة الصحية الإكوادوري، فرانسيسكو خافير سولورزانو، أحدث تقرير عن وضع الفيروس يوم السبت، وحث المواطنين على البقاء في منازلهم، لأن الفيروس "شديد العدوى، وعدواني" و"لا يتحرك بمفرده، بل مع حركة الناس ".

وأضاف المسؤول أن 68.2% من الحالات تتركز في غواياس، التي أبلغت عن 6150 حالة إصابة و207 حالة وفاة.

ووفقًا لتقرير الوزارة، فمن بين إجمالي عدد المصابين في البلاد، أن هناك 7204 مستقرون وفي عزلة منزلية، و220 تم إدخالهم إلى مستشفى، لكنهم بحالة مستقرة، و134 تم نقلهم إلى مستشفى مع تشخيص بضرورة عزلهم.

ويوم الجمعة، أكملت الإكوادور، وهي إحدى دول أمريكا اللاتينية الأكثر تضررا بالوباء شهرا في الحجر الصحي، حيث تحاول السيطرة على الفيروس الذي ظهر لأول مرة فيها في 29 فبراير الماضي.

موضوعات متعلقة

«تاج الدين»: 85% من مصابى كورونا بمصر لا تظهر عليهم أعراض

دينا الشربينى: عمرو دياب صاحب موسيقى «لعبة النسيان»

بث مباشر.. رؤساء الكنائس بالقدس يشهدون ظهور النور المقدس

نصائح لمرضى الصدر قبل صيام رمضان

الصور

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

image description

«الحركة الوطنية» يشكل هيئة مكتب أمانة الحزب بالفيوم

الأكثر قراءة

الأعلى للجامعات: إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لفرق النقل

أردوغان يختبئ فى قصره من كورونا.. والمعارضة تؤكد إصابته بالفيروس

وزير التعليم العالى يكشف موقف الطلاب المتلاعبين بالأبحاث المطلوبة

إجراءات وقائية بين عمال «الجيزة للغزل» بعد ظهور مصابين بكورونا

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

سر رفض السادات رئاسة النادي الأهلي.. «رغم جمع 3 آلاف توقيع يطالبه بالموافقة»

نجم الساعة

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

الصحة

تقارير علمية تفتح الطريق أمام علاج كورونا

كيف يقتل فيروس كورونا؟

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

«سم العنكبوت» بديلا للمسكنات الأفيونية

منوعات

دراسة تكشف سر السؤال المحير بشأن «كورونا»

الموقع الرسمى لوزارة القوى العاملة.. تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة

حفل موسيقى عالمى لبعث الأمل وتحقيق الوحدة فى مواجهة كورونا

درجات الحرارة اليوم وحالة الطقس الأحد 19 إبريل 2020 على المحافظات

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
القراءة مثل الحب.. تأتى مبكرًا
ماجد حبته
ألمانيا هزمت الوباء.. دعائيًا!
صفاء النجار
الأيام الطويلة لرجل عابر «1»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالله الشرقاوى.. الوطنية الصادقة والشجاعة
المزيد

الثقافة

«القومى للمسرح» يبدأ تصوير حلقات «حلوة بلادى»

أونلاين.. «اعرف بلدك» تخصص عدد أبريل لاحتفالات تحرير سيناء

قصور الثقافة: إتاحة كتاب «المِلَلُ والنّحَلُ» أون لاين

إتاحة كتب عن بطولات الجيش المصري عبر بوابة «الثقافة»