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الأحد 19 أبريل 2020 الموافق 26 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

محاولة كورية لإدراج حركة «19 أبريل» على قائمة اليونسكو

الأحد 19/أبريل/2020 - 05:42 ص
مون جيه
مون جيه
وكالات
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أعلن رئيس كوريا الجنوبية مون جيه، اليوم الأحد، عن محاولة لإدراج التراث الوثائقي المتعلق بالحركة الديمقراطية الكورية في ستينات القرن الماضي في سجل ذاكرة العالم العالمي التابع لليونسكو، حسبما أفادت وكالة "يونيهاب".

وأفاد مون جيه، خلال حديثه في مراسم الاحتفال الوطنية بمناسبة الذكرى الستين للحركة، بأن هذا يهدف إلى "إحياء ذكرى" روح ثورة 19 أبريل وترك روحها للبشرية.

كانت ثورة 19 أبريل أول حركة ديمقراطية من نوعها في بلد حقق استقلاله حديثا بعد الحرب العالية الثانية، وكانت بداية انتفاضات الطلاب في جميع أنحاء العالم"، وفقا لما ذكره الرئيس في خطاب بثه التلفاز خلال المراسم التي أقيمت في مقبرة 19 أبريل الوطنية بسيئول.

وقال الرئيس "هذه الحركة هي جذر صلب للديمقراطية في جمهورية كوريا"، واستخدم اسم كوريا الرسمي.

واستمرت المظاهرات العامة الضخمة التي قادها الطلبة لمدة أسبوعين احتجاجا على تزوير الانتخابات الرئاسية من قبل الرئيس ري سينج-مان آنذاك، ما أدى إلى سقوط حكومة الرئيس ري سينغ-مان التي حكمت البلاد لأكثر من 12 عاما.

ومثلت هذه الثورة "حكما على القوى" التي أتلفت مبدأ الديمقراطية الرئيسي وهو "السيادة ملك للشعب" وأطاحت بالقمع السياسي والاجتماعي، وفقا للرئيس مون، المحامي السابق في مجال حقوق الإنسان.

وقال "مون" إن كوريا مدفوعة في صراعها مع وباء كورونا المستجد، بقوة الحس الناضج بالمواطنة اعتمادا على روح ثورة 19 أبريل، وبشكل خاص فيما يتعلق بالتعاون والتضامن.

وبعد أن تمكنت كوريا الجنوبية بشكل فعال من إبطاء العدوى داخليا، تواجه كوريا حاليا مهمة أساسية وهي تخطي "أسوأ أزمة اقتصادية" تشهدها منذ الازمة الاقتصادية في عام 1997، بالإضافة إلى التحضير لعصر ما بعد كورونا، بتوحيد قوة الشعب. وكان صندوق النقد الدولي قد تنبأ بأن الاقتصاد الكوري سينكمش خلال العام الجاري بنسبة 1.2%، وفقا لما أشار له الرئيس.

وشدد الرئيس على أن "الأمر الرئيسي هو حماية الوظائف"، "من أجل الحفاظ على الوظائف علينا مساعدة الشركات والعمال وحماية أصحاب الأعمال الصغيرة والحرة".

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