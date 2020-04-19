رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 19 أبريل 2020 الموافق 26 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سفير مصر بكندا يشارك الجالية القبطية قداس عيد القيامة

الأحد 19/أبريل/2020 - 05:22 ص
السفير أحمد أبو زيد
السفير أحمد أبو زيد
أ ش أ
طباعة
شارك السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر في كندا، الجالية القبطية قداس عيد القيامة المجيد عبر تقنية (الفيديو كونفرانس)، حيث تقيم الكنائس القبطية الأرثوذكسية في شرق وغرب كندا قداس عيد القيامة هذا العام دون تجمعات فعلية بالكنائس، في سابقة هي الأولى من نوعها نتيجة انتشار جائحة (كورونا) المستجد.

ووجه السفير المصري كلمة بهذه المناسبة، أذاعتها الكنائس القبطية في مختلف ربوع كندا خلال القداس، استهلها بقراءة نص برقية التهنئة الموجهة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الإخوة والأخوات أبناء مصر الأقباط بالخارج بهذه المناسبة.

كما وجه أبو زيد، في كلمته، التهنئة للجالية المصرية من الأقباط ولجميع آباء وكهنة الكنائس القبطية الأرثوذكسية المصرية في كندا، مؤكدا حرصه الدائم على المشاركة الفعلية في احتفالات عيد القيامة وعيد الميلاد من كل عام، إلا أن الظروف الحالية المرتبطة بجائحة (كورونا) حالت دون انعقاد القداس بالنمط المعتاد، داعيا الله أن يحفظ ويحمي أبناء مصر في الداخل والخارج.

كما أكد أبو زيد أن السفارة المصرية في "أوتاوا" حرصت، منذ بداية الأزمة، على التواصل مع كافة التجمعات المصرية في المقاطعات الكندية المختلفة؛ للاطمئنان على أوضاع الجالية وتلبية احتياجات المواطنين، وتمكنت من إعادة أعداد كبيرة من المواطنين العالقين في كندا إلى أرض الوطن، مشددا على أن السفارة وطاقهما مستمرون في التواجد على مدار الساعة لتلبية احتياجات أبناء الجالية خلال تلك الظروف الاستثنائية.

موضوعات متعلقة

عميد «طب قصر العينى»: 17 إصابة بكورونا منهم وكيل الكلية

نصائح لمرضى الصدر قبل صيام رمضان

إجراءات وقائية بين عمال «الجيزة للغزل» بعد ظهور مصابين بكورونا

الداخلية: رفع السيارات المتروكة بطرق الكورنيش مساء الأحد

الصور

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

image description

«الحركة الوطنية» يشكل هيئة مكتب أمانة الحزب بالفيوم

الأكثر قراءة

الأعلى للجامعات: إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لفرق النقل

أردوغان يختبئ فى قصره من كورونا.. والمعارضة تؤكد إصابته بالفيروس

وزير التعليم العالى يكشف موقف الطلاب المتلاعبين بالأبحاث المطلوبة

إجراءات وقائية بين عمال «الجيزة للغزل» بعد ظهور مصابين بكورونا

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

سر رفض السادات رئاسة النادي الأهلي.. «رغم جمع 3 آلاف توقيع يطالبه بالموافقة»

نجم الساعة

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

الصحة

تقارير علمية تفتح الطريق أمام علاج كورونا

كيف يقتل فيروس كورونا؟

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

«سم العنكبوت» بديلا للمسكنات الأفيونية

منوعات

دراسة تكشف سر السؤال المحير بشأن «كورونا»

الموقع الرسمى لوزارة القوى العاملة.. تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة

حفل موسيقى عالمى لبعث الأمل وتحقيق الوحدة فى مواجهة كورونا

درجات الحرارة اليوم وحالة الطقس الأحد 19 إبريل 2020 على المحافظات

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
القراءة مثل الحب.. تأتى مبكرًا
ماجد حبته
ألمانيا هزمت الوباء.. دعائيًا!
صفاء النجار
الأيام الطويلة لرجل عابر «1»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالله الشرقاوى.. الوطنية الصادقة والشجاعة
المزيد

الثقافة

«القومى للمسرح» يبدأ تصوير حلقات «حلوة بلادى»

أونلاين.. «اعرف بلدك» تخصص عدد أبريل لاحتفالات تحرير سيناء

قصور الثقافة: إتاحة كتاب «المِلَلُ والنّحَلُ» أون لاين

إتاحة كتب عن بطولات الجيش المصري عبر بوابة «الثقافة»